Ночью российские БПЛА атаковали объекты киевского режима, имеются повреждения энергетической инфраструктуры

В ночь на 18 мая российские БПЛА-камикадзе семейства «Герань» навестили пять украинских регионов. СМИ, околовоенные паблики, информационные ресурсы ведомств и организаций, а также сами жители Украины сообщили о появлении ударных беспилотников ВС РФ над территориями и объектами в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях.