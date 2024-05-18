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Ночью российские БПЛА атаковали объекты киевского режима, имеются повреждения энергетической инфраструктуры

Ночью российские БПЛА атаковали объекты киевского режима, имеются повреждения энергетической инфраструктуры

В ночь на 18 мая российские БПЛА-камикадзе семейства «Герань» навестили пять украинских регионов. СМИ, околовоенные паблики, информационные ресурсы ведомств и организаций, а также сами жители Украины сообщили о появлении ударных беспилотников ВС РФ над территориями и объектами в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях.

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