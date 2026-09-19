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Царьград

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Туристка Юлия описала поезд из Сербии в Черногорию как испытание

Туристка Юлия описала поезд из Сербии в Черногорию как испытание

Туристка Юлия поделилась впечатлениями о поездке на поезде из Сербии в Черногорию. Она отметила грязные условия и отсутствие удобств, таких как полотенца и кондиционер.

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