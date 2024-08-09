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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Steam тестируют возможность фильтрации отзывов по полезности – можно будет с...

В Steam тестируют возможность фильтрации отзывов по полезности – можно будет с...

В Steam тестируют возможность фильтрации отзывов по полезности – можно будет скрыть “смешные” обзорыСегодня издание Eurogamer сообщило о том, что в магазине Steam заметили тестирование новой интересной функции, которая позволит пользователям фильтровать отзывы к играм на основе их полезности.

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