Ватикан отметил 20-летие беатификации последнего императора Австро-Венгрии

Письмо от Департамента культуры и образования Ватикана по случаю 20-летия беатификации последнего императора Австро-Венгрии Карла I опубликовало 17 сентября текущего года в социальной сети Молитвенное Общество Блаженного Императора Карла Gebetsliga.
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