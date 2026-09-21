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Воронежские новости

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Водитель «Лады Калины» погиб в Хохольском районе Воронежской области

Водитель «Лады Калины» погиб в Хохольском районе Воронежской области

На автодороге Воронеж – Луганск водитель «Лады Калины» не справился с управлением, машина опрокинулась, мужчина погиб на месте до приезда скорой.

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