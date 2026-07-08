Times: НАТО намерено использовать ИИ для отслеживания российских войск

Christian Ohde/AP/TASS НАТО планирует использовать военную систему искусственного интеллекта Maven от компании Palantir, чтобы мониторить потенциальную активность вооруженных сил у восточного фланга альянса.
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