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Times: НАТО намерено использовать ИИ для отслеживания российских войск

Times: НАТО намерено использовать ИИ для отслеживания российских войск

Christian Ohde/AP/TASS НАТО планирует использовать военную систему искусственного интеллекта Maven от компании Palantir, чтобы мониторить потенциальную активность вооруженных сил у восточного фланга альянса.

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