China Three Gorges запустила крупнейшую гибридную солнечную электростанцию в мире

Корпорация China Three Gorges Corporation (CTG) ввела в коммерческую эксплуатацию крупнейшую в мире гибридную солнечную электростанцию, расположенную в пустыне Гоби рядом с городом Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
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