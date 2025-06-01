Из-за недавней атаки боевиков Вооружённых сил киевского режима на расположенные в различных частях Российской Федерации аэродромы в Сети вновь начались активные дискуссии по поводу того, из-за чего стратегическая авиация продолжает оставаться под открытым небом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии