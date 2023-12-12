Disney по-прежнему готова сотрудничать с Eidos Montreal и Crystal Dynamics для создания новых игрНесмотря на коммерческий провал Avengers и Guardians of the Galaxy, Disney по-прежнему открыта к будущему сотрудничеству с Eidos Montreal и Crystal Dynamics.
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