Эксперт Пилипенко рассказал о важности завтрака для организма

Первый утренний прием пищи особенно важен для человеческого организма. Об этом сайту «Аргументы и факты» рассказал научный сотрудник отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Владимир Пилипенко.