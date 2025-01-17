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Эксперт Пилипенко рассказал о важности завтрака для организма

Эксперт Пилипенко рассказал о важности завтрака для организма

Первый утренний прием пищи особенно важен для человеческого организма. Об этом сайту «Аргументы и факты» рассказал научный сотрудник отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Владимир Пилипенко.

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