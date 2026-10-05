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Пункт-А

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Золотая «находка»: в Астрахани за сутки разыскали цепочку за 200 тыс. рублей

Золотая «находка»: в Астрахани за сутки разыскали цепочку за 200 тыс. рублей

К ее исчезновению причастен пожилой горожанин. В отдел полиции №1 г. Астрахани поступило заявление от 62-летней жительницы Советского района о краже ювелирного изделия.

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