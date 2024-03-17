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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Давила: «Может, у ЦСКА нет такой длинной скамейки из опытных игроков, как у «Зенита», но мы хорошо подготовились» 

«Команда очень хорошо подготовилась в предсезонный период, который был очень долгим. У нас длинная скамейка запасных.

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