Выборы, выборы...

В странах ЕС проходят выборы в Европарламент. Немецкий Bild перечисляет несколько партий, которые представили своих кандидатов в депутаты Европарламента: «Партия за биомедицинские исследования в области омоложения»; «Партия двухвостой собаки»; «Да лучшему ЕС с инопланетянами, остановим дороговизну и войну»; «Пустые места».