ЛГБТ-шный срам – вон из России

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что в России пропаганда нетрадиционных ценностей будет запрещена в СМИ, сети, книгах и кино, соответствующие законопроекты будут рассмотрены на следующей неделе.