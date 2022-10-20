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ЛГБТ-шный срам – вон из России

ЛГБТ-шный срам – вон из России

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что в России пропаганда нетрадиционных ценностей будет запрещена в СМИ, сети, книгах и кино, соответствующие законопроекты будут рассмотрены на следующей неделе.

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