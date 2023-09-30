Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Украина должна участвовать в согласовании бюджета США на 2024 г"

"Украина должна участвовать в согласовании бюджета США на 2024 г"

Не устаёт раздавать ЦУ по миру глава МИД Украины Кулеба. Подошла очередь цитадели демократии. «Как страна, которая рассчитывает на часть этого бюджета в виде военной и иной помощи, мы имеем право участвовать в его обсуждении.

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Комментарии
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Леонид Руси
Проголосовали за жидов... и поплатились за это... и жизнью и здоровьем... А как сакали, как скакали... ))) Кастрюли не пора надевать на пустые, безмозглые бошки? Хохлы... Все на колени...
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16 час.
Стас Гулинов
Почему только право он имеет? Правильнее наверное будет - решающий голос! Т.е. за хохлами официально закрепить как минимум 51 процентов голосов в принятии подобных решений у пиндосов.
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4 час.
ап
анатолий панов
А че мелочится, FRC должна  вообще переехать на Усраину вместе своим печатным  станком.
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3 час.

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