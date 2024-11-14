Польша открыла базу ПРО Aegis, заявив о её направленности против России

Иван Щукин

Да, не позавидуешь жителям Польши благодаря вот таким придуркам как Дуда, который на прямую подставил Польшу под прицел искандеров и не просто, а с ядерной начинкой после ударов которых от Польши вряд ли что останется да и от жителей тоже! Так что совет полякам ещё раз подумайте кто вам друг а кто враг! Россия рядом, а США за океаном!