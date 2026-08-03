В Каменске-Уральском отключили горячую воду из-за нехватки реагентов

В Ленинском посёлке Каменска-Уральского приостановлена подача горячей воды. По информации канала КУ66, ссылающегося на управляющую компанию «Теплокомплекс», причиной стало опустошение баков-аккумуляторов, в которые вода поступает перед подачей в жилые дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии