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Царьград

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В Каменске-Уральском отключили горячую воду из-за нехватки реагентов

В Каменске-Уральском отключили горячую воду из-за нехватки реагентов

В Ленинском посёлке Каменска-Уральского приостановлена подача горячей воды. По информации канала КУ66, ссылающегося на управляющую компанию «Теплокомплекс», причиной стало опустошение баков-аккумуляторов, в которые вода поступает перед подачей в жилые дома.

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