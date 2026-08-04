Каждый день в информационном пространстве, на телеэкранах и в выступлениях чиновников мы слышим одно и то же заклинание: «Россия — многонациональная страна».
Хозяева в собственном доме: почему Россия имеет право на свои правила
Комментарии
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igor kim
А как это сделать?
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1 м.
igor kim
А что мигранты никак не могут работать без получения гражданства России или русские профукали свою Родину?
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1 м.
Кораблев Сергей
Вся беда в том, что русский народ (тот самый, что по Конституции РФ является источником власти) - молчит. НЕ ТРЕБУЕТ от властей навести в стране конституционный порядок.
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1 м.
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