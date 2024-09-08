Какие самые редкие имена дают детям в Архангельской области?

В Поморье с начала года родилось более 4,7 тысяч детейС января по август 2024 года в Архангельской области зарегистрировано рождение 4739 детей: 2453 мальчиков и 2286 девочек, в том числе 55 двоен и 1 тройня.
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