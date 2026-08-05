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Девушка

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12 ключей рода: какая миссия скрыта за месяцем рождения

12 ключей рода: какая миссия скрыта за месяцем рождения

Долгое время я воспринимала дату рождения просто как повод для ежегодного праздника. Однако, погрузившись в изучение семейных систем, я обнаружила поразительную закономерность: месяц, в который приходит ребенок, — это не случайность.

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