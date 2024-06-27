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В Алуште задержан истый патриот Украины - пожилой ждун-лесник

В Алуште задержан истый патриот Украины - пожилой ждун-лесник

Чувак, не получив "вукраини" права зарегистрироваться в служебном жилье Алуштинского лесхоза, принял гражданство РФ и обрёл жильё.

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Комментарии
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Дмитрий Gold
Недаром Иван Грозный издал указ, чтобы всех юродивых ссылать на окраину, да и символ синдрома дауна очень похож на украинский флаг.
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2 час.
Eduard
Так и обслужите его на мове набейте ему морду!
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2 час.
СЗ
Светлана Зуева
Старое вонючее бандеровское дерьмо! Таких жалеть нельзя,а то теперь приходится доделывать работу,начатую после войны. В одиночку этого ждуна,пусть ждет своей смерти,один ждет!
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2 час.

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