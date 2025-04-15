В Петербурге 16 апреля временно изменится маршрут автобуса №29

В связи с проведением матча на «Газпром Арене» В Петербурге в связи с проведением футбольного матча на стадионе «Газпром Арена» вносят изменения в трассу автобусного маршрута №29 «Автобусная станция «Крестовский остров» – наб.
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