Газета.ру

7 968 подписчиков

Конашенков: российские военные разбили две тактические группы ВСУ в ДНР

Конашенков: российские военные разбили две тактические группы ВСУ в ДНР

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в ходе спецоперации на Южно-Донецком направлении российские артиллеристы нанесли поражение двум ротным тактическим группам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх