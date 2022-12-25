Конашенков: российские военные разбили две тактические группы ВСУ в ДНР

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в ходе спецоперации на Южно-Донецком направлении российские артиллеристы нанесли поражение двум ротным тактическим группам Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в ходе спецоперации на Южно-Донецком направлении российские артиллеристы нанесли поражение двум ротным тактическим группам Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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