Полиция разоблачила аферистов, инсценировавших ДТП во Владикавказе для получения страховой выплаты

Следователем отдела по расследованию преступлений, совершённых на территории Затеречного района, СУ УМВД России по городу Владикавказу возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в сфере страхования, в совершении которого подозреваются двое автомобилистов.
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