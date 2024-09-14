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Американский журналист: Разрешение наносить удары по РФ дальнобойным оружием станет началом Третьей мировой войны

Американский журналист: Разрешение наносить удары по РФ дальнобойным оружием станет началом Третьей мировой войны

Если Вашингтон и его европейские союзники разрешат Украине нанесение ударов по России дальнобойными западными ракетами, это будет началом Третьей мировой войны.

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