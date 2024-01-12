Эксперт назвал эскалацию в Йемене возможным началом третьей мировой войны

Попытка решить международный вопрос военным путем может привести к началу третьей мировой войны. Об этом 12 января заявил «Известиям» магистрант исторического факультета Хакасского государственного университета Виталий Михалкин, комментируя эскалацию конфликта в Йемене.
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