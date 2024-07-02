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  • олег рожков
    Если где то прибыло, значит - где то убыло...Состояние богатей...
  • дима дубровин
    как всегда  на воровали у народа и шикуют падлы.Состояние богатей...
  • Герасим Безвкусный
    При Ельчине миллиардеров было в среднем с десяток ,а сейчас две сотни ....Состояние богатей...

Суд одного из штатов США снял введенный Байденом запрет на экспорт СПГ

Суд одного из штатов США снял введенный Байденом запрет на экспорт СПГ

За снятие запрета выступили 16 американских штатов.фото: unsplash.com/Nik Shuliahin --> Федеральный окружной суд штата Луизиана снял введённый президентом США Джо Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ).

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