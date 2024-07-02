Суд одного из штатов США снял введенный Байденом запрет на экспорт СПГ

За снятие запрета выступили 16 американских штатов.фото: unsplash.com/Nik Shuliahin --> Федеральный окружной суд штата Луизиана снял введённый президентом США Джо Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ).
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