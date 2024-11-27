Ирина Роднина жёстко раскритиковала ведущих фигуристок России: «Что Медведева, что Загитова, что Щербакова — факиры на час»

Легендарная фигуристка и депутат Государственной Думы Ирина Роднина, трижды отстаивавшая честь страны на Олимпийских играх, выразила свое неоднозначное мнение о прошедшем Гран-при России по фигурному катанию.
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