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Ирина Роднина жёстко раскритиковала ведущих фигуристок России: «Что Медведева, что Загитова, что Щербакова — факиры на час»

Ирина Роднина жёстко раскритиковала ведущих фигуристок России: «Что Медведева, что Загитова, что Щербакова — факиры на час»

Легендарная фигуристка и депутат Государственной Думы Ирина Роднина, трижды отстаивавшая честь страны на Олимпийских играх, выразила свое неоднозначное мнение о прошедшем Гран-при России по фигурному катанию.

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