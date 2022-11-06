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Сергей Семак: «Разочарован ли в Алипе? Нет, абсолютно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) рассказал, почему заменил Чистякова на Кругового, а не Алипа.

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