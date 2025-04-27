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Закон, порядок, государство

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Расчеты ударных и разведывательных дронов группировки войск «Центр» отработали навыки пилотирования на полигоне в тыловом районе СВО

Расчеты ударных и разведывательных дронов группировки войск «Центр» отработали навыки пилотирования на полигоне в тыловом районе СВО

В занятии приняли участие как опытные военнослужащие, так и новобранцы, которым еще только предстоит пройти отбор на должности операторов БпЛА.

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