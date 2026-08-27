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Газета «Культура»

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Ольга Любимова поздравила граждан с Днем российского кино

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Днем российского кино. «По итогам предыдущего года совокупные кассовые сборы кинопроката нашей страны достигли более 50 миллиардов рублей, а кинотеатры посетили свыше 100 миллионов зрителей», — сказала министр в видеопоздравлении, опубликованном в МАКС.

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