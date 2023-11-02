Раз в год и пропагандист стреляет и даже попадает в самую точку. В телевизионной студии сцепились два еврея - Владимир Соловьёв и Яков Кедми - израильский эксперт и бывший сотрудник спецслужб этой страны.
«Это вы их убиваете, а не ХАМАС!»: Владимир Соловьёв разнёс Якова Кедми, оправдывающего массовое убийство детей (яростное видео)
Комментарии
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Я
Яна
Сейчас я понимаю, как она пишется. Поэтому верить безоговорочно всему, не вижу смысла.
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17 час.
Стас Гулинов
Это слова брехуна, непонимающего (и нежелающего разобраться) почему евреи жгут флаг израиля.
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15 час.
Марина Трянина
что то в вашей голове все перепуталось... В 1758 года российские войска вошли в Кёнигсберг - Прусский город. Жители города присягнули на верность императрице Елизавете. До 1762 года город принадлежал России, был центром образованного генерал-губернаторства Восточная Пруссия. Возвращён Пруссии по условиям заключённого с ней российским императором Петром III Петербургского мирного договора. В результате тихой экспансии германия в 19в подмяла под себя Пруссию. Сравнивать результаты ВОВ с израильско-палестинскими отношениями некорректно. Израиль с начала своего существования начал теснить палестинцев и не только их - он со всеми соседями провоцировал и организовывал военные конфликты. Поэтому в международных кулуарах его давно считают террористическим государством. С апреля 2023г. израильские власти опять начали провоцировать палестинцев, устраивая пакости палестинцам в Иерусалиме. Вот палестинцев и прорвало.
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3 час.
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