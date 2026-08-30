В женской консультации мигрантка напала на беременную местную жительницу из-за места в очереди. Делом заинтересовался СК

Точка зрения История о том, как обычный визит в новосибирскую женскую консультацию обернулся турниром по смешанным единоборствам.
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А чем занимается в России эта "замоташка"? Не пора ли всех не работающих среднеазиатских "замоташек" выгнать в их родные кишлаки? Или "российские" депутаты затулины против?
пока власть завозящая мигрантов не приучит к принятым законам и традициям эту орду своим попустительством и безнаказанностью то процесс эскалации только будет нарастать через диаспоры ---оплот ненависти к православию--это они рулят поведением своих земляков по циональному признаку как мафия ( что никак власть признать не хочет усугубляя ситуацию ) МЫ РУССКИЕ В МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАНАХ ЖИВЕМ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ НАДЗОРОМ ПОЛИЦИИ ИЛИ В ЗАКРЫТЫХ ПОСЕЛКАХ --И ВСЕГДА ПРИСУТСТВИЕ ПОЛИЦИИ И ОХРАНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНА И НА НАШИ ЖЕ ДЕНЬГИ ВКЛАДЫВАЕМЫЕ В СТРОЙКУ КАК САМО СОБОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНА ------И В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ КОРЕННОЙ ЖИТЕЛЬ ВСЕГДА ПРАВ -ЧТО БЫ НЕ ПРОИЗОШЛО ( он может быть и сволочь но он мусульманин и свой -----и нашему МВД это надо взять на вооружение -коренной житель России в отношении приезжего всегда прав -АБСОЛЮТНО ПРАВ -это он будет защищать родину а не приезжий )
Надо запретить чурбанам приехавшим на работу в Россию привозить с собой своих замотанных в хиджабы баб
Полна дума огурцов . А ума нисколько . Гоните из России этих нерусей . Добра не будет с их остервенением . И что мужик делает в женской консультации . Нетрадиционная беременность привела или всё-таки как компонент развития конфликта . Издадите вы закон наконец , чтобы не обслуживались азиаты ,даже в самые критические моменты . Нечего ездить к нам рожать . Это пример как правительство заботится о наших женщинах и стремится повысить демографию . Так после таких посещений консультации у женщин будут ( если не произойдёт выкидыш ) детки с психическими отклонениями .и сделают страну психов , и нажмут кнопу быстрее чем американцы . И когда вы ликвидируете все выданные паспорта наконец . Вы своих не можете расселить . Нет ну можно конечно если строить ясли как для овец и рожать помогать только стоя родственникам вокруг роженицы и всем хорм кричать "давай-давай "