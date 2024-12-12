«Арсенал» не проигрывает 14 домашних матчей подряд – это рекорд при Артете

Команда тренера Микеля Артеты обыграла «Монако» (3:0) в игре шестого тура Лиги чемпионов. Это 14-й подряд матч на домашнем стадионе, в котором лондонский клуб не проиграл – это лучшая серия под руководством испанского специалиста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии