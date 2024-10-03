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Царьград

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Кто сдал русский завод в Китае? Ударные "Гарпии" под угрозой, а Пекину подан сигнал

Ударные "Гарпии" оказались под угрозой, а Пекину подан сигнал от США. Кто сдал русский завод в Китае?Агентство Reuters опубликовало информацию, полученную от американских спецслужб, о том, что Ижевский электромеханический завод "Купол", который входит в концерн "Алмаз-Антей", имеет доступ к крупному заводу в Китае.

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