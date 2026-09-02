Главу фонда "Дом с маяком" Лиду Мониаву задержали по делу о фейках про российскую армию

Задержана глава известного благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониаву, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".
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