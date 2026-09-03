Когда в 2026 году пройдёт Общемосковский крестный ход? Тысячи верующих выйдут на улицы столицы

Общемосковский крестный ход объединит тысячи людей. Православные христиане сплотятся.Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в телеграм-канале напомнил о том, что 6 сентября, в воскресенье, по улицам столицы России пройдёт многотысячный Общемосковский крестный ход.