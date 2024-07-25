ВМС США пообещало не кошмарить моряков, отказавшихся вакцинироваться

ВМС США откупилось от продолжения судебного разбирательства о принуждении американских военнослужащих к вакцинации непроверенными вакцинами против COVID-19 и обязалось внести исправления в личные дела уволенных отказников, 25 июля сообщает Military.
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