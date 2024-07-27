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"Накатываются слезы": акция "Ангелы Донбасса" прошла в Донецке

В Донецке прошла акция "Ангелы Донбасса" в память о детях, погибших от обстрелов со стороны ВСУ. Местная жительница Ирина Леонтьева рассказала в беседе с РЕН ТВ, что постоянно переживает за своего сына Михаила.

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