"Накатываются слезы": акция "Ангелы Донбасса" прошла в Донецке

В Донецке прошла акция "Ангелы Донбасса" в память о детях, погибших от обстрелов со стороны ВСУ. Местная жительница Ирина Леонтьева рассказала в беседе с РЕН ТВ, что постоянно переживает за своего сына Михаила.
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