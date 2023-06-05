На оставивших двух девочек запертыми в автомобиле на парковке ТЦ составили протокол

На парковке орловского ТЦ ГРИНН в запертой машине были обнаружены двое маленьких детей. Освободить двух девочек из «плена», в котором их оставили, удалось только с помощью экстренных служб.
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