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«Блэйзерс» в концовке намеренно фолили на Симмонсе, тот реализовал 3 из 4

«Блэйзерс» в концовке намеренно фолили на Симмонсе, тот реализовал 3 из 4

«Портленд» на последних минутах матча с «Бруклином» применил тактику умышленных фолов против защитника гостей Бена Симмонса.

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