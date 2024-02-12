Ксению Собчак обвинили в крупной подставе

Сотрудникам ведущей и журналистки Ксении Собчак получили серьезные сроки. 12 февраля стало известно о том, что сотрудники Ксении Собчак получили реальные сроки — все они должны будут отсидеть 7 лет в колонии строгого режима.
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