Американские бизнесмены заняли весь топ-10 богатейших людей в мире

Американские бизнесмены впервые в истории рейтинга миллиардеров Bloomberg заняли все десять верхних строчек.
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