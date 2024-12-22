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Путин открыл новый участок ЦКАД: улучшение трафика для 100 тыс. автомобилей

Путин открыл новый участок ЦКАД: улучшение трафика для 100 тыс. автомобилей

Президент Владимир Путин открыл новый участок ЦКАД в Московской области. Проект включает четырехполосную дорогу и транспортную развязку, что улучшает сообщение между городами и снижает трафик до 100 тысяч автомобилей в сутки.

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