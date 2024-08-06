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На Манежной площади повара проведут мастер-классы и устроят баттлы

На Манежной площади повара проведут мастер-классы и устроят баттлы

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков На Манежной площади с 6 августа повара со всей России будут презентовать свои блюда в рамках гастрономического конкурса, который является частью программы форума-фестиваля "Территория будущего.

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