На Манежной площади повара проведут мастер-классы и устроят баттлы

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков На Манежной площади с 6 августа повара со всей России будут презентовать свои блюда в рамках гастрономического конкурса, который является частью программы форума-фестиваля "Территория будущего.
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