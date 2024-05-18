Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • анатолий
    Ещё один популярный способ отмыва денег -перекладывание тротуарной плитки и проведение различных тендеров,на большее ...Не косите, мужики...
  • Светлана Ефименко
    а местным властям хоть говори им что в лоб, что полбу все равно стоят на своем" МЫ ЧИСТИМ ГОРОД И НАВОДИМ ПОРЯДОК"!Не косите, мужики...
  • Александр
    Дурак статейку накропал.Какая разница,какой привод у триммера или косилки,электрический или бензиновый?!15 лет кошу т...Не косите, мужики...

Чайна или Чжунго

Чайна или Чжунго

Ну что, поздравляю дурачков из ЦИПСО, все их методички по «Китай кинул Россию», «Китай перешёл на сторону украины» или «Китай прогнулся по приказу от наших хозяев из госдепа» можно дружно выкинуть в мусорку.

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