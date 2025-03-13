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Царьград

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Новосибирский военный с позывным "Балу" рассказал, почему решил пойти служить по контракту

Новосибирский военный с позывным "Балу" рассказал, почему решил пойти служить по контракту

Примером для сибиряков, заключивших контракт с Минобороны и отправившихся на СВО, часто становятся родные и близкие.

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