Люблю винегрет. Ещё люблю хорошие ботинки, в которых удобно ходить и люблю когда солнышко, но не сильно жарко.
Ах-хаха, а ты хохлов, штоле, любишь?!
Комментарии
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Евгений Филин
Хохол не национальность, а состояние души. К жидам это тоже относится!
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15 час.
вага карлито
Словоблюдие ! Реально дело не в принадлежности по паспорту а по делам и заявлениям приводящим к делам!) Хохол в пушку снаряд заряжающий он и по паспорту украинец и по принадлежности к народу! Другое дело как народ образовался на украине! И как он заболел бандеровской бредью об этом написано и сказано много! Автору лучше в носу поковыряться"!
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10 час.
Олег Кошевой
По плодам узнаете их... (Евангелие... не помню от кого)
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4 час.
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