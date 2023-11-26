СССР-Россия
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СССР-Россия

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    По плодам узнаете их... (Евангелие... не помню от кого)Ах-хаха, а ты хох...

Ах-хаха, а ты хохлов, штоле, любишь?!

Ах-хаха, а ты хохлов, штоле, любишь?!

Люблю винегрет. Ещё люблю хорошие ботинки, в которых удобно ходить и люблю когда солнышко, но не сильно жарко.

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Комментарии
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Евгений Филин
Хохол не национальность, а состояние души. К жидам это тоже относится!
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15 час.
вага карлито
Словоблюдие ! Реально дело не в принадлежности  по паспорту а по делам и заявлениям приводящим к делам!) Хохол  в пушку снаряд  заряжающий он и по паспорту  украинец и по принадлежности к народу! Другое дело как народ образовался на украине! И как он заболел бандеровской бредью об этом написано и сказано много! Автору лучше в носу поковыряться&quot;!
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10 час.
Олег Кошевой
По плодам узнаете их... (Евангелие... не помню от кого)
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4 час.

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