Ах-хаха, а ты хохлов, штоле, любишь?!

вага карлито

Словоблюдие ! Реально дело не в принадлежности по паспорту а по делам и заявлениям приводящим к делам!) Хохол в пушку снаряд заряжающий он и по паспорту украинец и по принадлежности к народу! Другое дело как народ образовался на украине! И как он заболел бандеровской бредью об этом написано и сказано много! Автору лучше в носу поковыряться"!