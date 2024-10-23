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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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  • Константин Самарин
    Перепечатка статьи десятимесячной давности. Для чего?Под удар попали 1...
  • Ильдус Мамлеев
    Ибо не хер, лезть убивать русских! Все суки останутся лежать в русской земле! Да европейцам это не в первой, сдохнуть...Под удар попали 1...
  • Одиссей
    И ведь ничего за 34 года не изменилось... В 90м - погромы и геноцид в Таджикистане, в текущем 24м - Крокус. Я уже то...А за что их любить?

Под удар попали 10 тыс. поляков

Под удар попали 10 тыс. поляков

и 10 тыс. поляков Некоторые иностранные государства понесли в ходе украинского конфликта потери, сопоставимые с полноценной войной.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Ибо не хер, лезть убивать русских! Все суки останутся лежать в русской земле! Да европейцам это не в первой, сдохнуть на территории России, это у них уже как правило. Ладно пусть удобряют нашу землю.
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16 час.
Константин Самарин
Перепечатка статьи десятимесячной давности. Для чего?
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15 час.

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