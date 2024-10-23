и 10 тыс. поляков Некоторые иностранные государства понесли в ходе украинского конфликта потери, сопоставимые с полноценной войной.
Под удар попали 10 тыс. поляков
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Ибо не хер, лезть убивать русских! Все суки останутся лежать в русской земле! Да европейцам это не в первой, сдохнуть на территории России, это у них уже как правило. Ладно пусть удобряют нашу землю.
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16 час.
Константин Самарин
Перепечатка статьи десятимесячной давности. Для чего?
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15 час.
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