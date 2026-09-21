Киевский режим решил заняться «осветлением» украинского гимна — на сайте правительства страны появилась петиция, в которой предлагается заменить некоторые слова на более жизнерадостные.
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